87-வது வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விரிவாக்க அலுவலர்களுக்கான கருத்தரங்கம் - எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார்
வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விரிவாக்க அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கேட்டுக்கொண்டார்.
சென்னை,
87-வது வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விரிவாக்க அலுவலர்களுக்கான கருத்தரங்கத்தை தமிழக அரசின் வேளாண்-உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார். இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-
“தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை – உழவர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கிவரும் வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம், வேளாண்மைப் பொறியியல், விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் உயிர்மச் சான்றளிப்பு, சர்க்கரைத்துறை, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமை ஆகிய துறைகள் மூலம் தமிழ்நாடு அரசின் உழவர் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்படும் புதிய பயிர் இரகங்கள், நவீன சாகுபடி உத்திகள், விவசாயிகள் சந்தித்துவரும் களப் பிரச்சனைகளுக்கான தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் விவசாயிகளிடையே வேளாண் விரிவாக்க அலுவலர்களால் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
இதனை மேம்படுத்தும் வகையில் மாவட்ட அளவில், வேளாண் விரிவாக்க அலுவலர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் இணைந்து கருத்து மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் மேற்கொள்ளும் வகையில் மண்டல வேளாண் பணிமனை மாதந்தோறும் நடத்தப்படுகிறது.
இவ்வாறு நடத்தப்படும் கருத்துப்பரிமாற்ற கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்படும் பொருண்மைகள் மற்றும் வேளாண்மையில் ஏற்படும் முக்கிய சவால்களுக்கு தீர்வுகண்டு அதனை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்குடன் மாநில அளவில், “வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விரிவாக்க அலுவலர்கள் கருத்தரங்கம்” நடத்தப்படுகிறது. அவ்வகையில் 28.11.2025 அன்று சென்னை அண்ணா நிர்வாகப் பணியாளர் கல்லூரி கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற 87-வது வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விரிவாக்க அலுவலர்கள் கருத்தரங்கத்தினை வேளாண்மை-உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்து தலைமை உரை ஆற்றினார்.
காலநிலை மாற்றங்களால் வேளாண் உற்பத்தியில் பாதிப்பு ஏற்படா வண்ணம் உகந்த மண்வள பாதுகாப்பு, பயிர் முறை, விதைப்பு, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உரங்களை திட்டமிடுதல், களையெடுத்தல், பயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், அறுவடை, காப்பீடு போன்றவற்றை விவசாயிகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் விரிவாக்க அலுவலர்களுடன் கலந்தாலோசித்து உகந்த திட்டங்கள், உத்திகளை சரியான நேரத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்றும், தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வேளாண் வளர்ச்சிக்கு வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விரிவாக்க அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும், விரிவாக்க அமைப்பின் பல்வேறு தேவைகளை ஆராய்ந்து, விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்கு பொருத்தமான அறிவியல் தீர்வை உருவாக்குமாறு வேளாண் விஞ்ஞானிகளுக்கு எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் அறிவுறுத்தினார்.
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப்பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட பயிர் ரகங்கள்தான் விவசாயிகளால் பெரிதும் விரும்பப்பட்டு இன்றளவும் பயன்பாட்டில் உள்ளன. எனினும் 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக சமீப காலங்களில் வெளியிடப்பட்ட பயிர் ரகங்கள் வணிக ரீதியாக சந்தைகளில் மிகுந்த வரவேற்பினை பெறவில்லை. எனவே, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப்பல்கலைக்கழகம், காலநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற சிறந்து விளங்கும் வகையில், சந்தையில் பெரிதும் விரும்பப்படும் பண்புகளுடன் உயர்விளைச்சல் இரகங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும், குறிப்பாக தோட்டக்கலைப்பயிர்களில் புதிய ரகங்களை உருவாக்கிடவும், சிறியவகை அறுவடை இயந்திரங்கள், வேளாண் கருவிகளை உடனடியாக உருவாக்கிடவும், விதைப்பு முதல் அறுவடை வரை இயந்திரமயமாக்குதலை ஆராய்ந்து விரிவுபடுத்திடவும், மதிப்புக்கூட்டுதல், பதப்படுத்துதல் போன்றவற்றில் உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கேட்டுக்கொண்டார்.
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் வேளாண்மையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசின் சாதனைகளை விவசாயிகளுக்கு தெரிவித்திடவும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 2012-2013 முதல் 2020-2021 வரை சராசரியாக 1.36 சதவீதமாக இருந்த வேளாண் வளர்ச்சி 2021 முதல் 2024 வரை சராசரியாக 5.66 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும், கரும்பில் பொக்கபோயிங் மற்றும் மஞ்சள் இலை நோய், உளுந்து பயிரில் மஞ்சள் தேமல் நோய், மக்கச்சோளம் மற்றும் பருத்தியில் படைப்புழு தாக்குதல், தென்னையில் வேர்வாடல் நோய், வெள்ளை ஈக்கள் போன்று பல்வேறு பயிர்களில் ஏற்படும் பூச்சி, நோய்த்தாக்குதல்களுக்கு உடனடி தீர்வு காணவேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
இத்தகைய கருத்தரங்குகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் என்றும், விவசாயிகள் தங்களது களப்பிரச்சனைகளை நேரடியாக தெரிவித்து தீர்வுகாணும் பொருட்டு, வேளாண் விஞ்ஞானிகள், வேளாண் விரிவாக்க அலுவலர்கள், விவசாயிகள் அடங்கிய இணைப்புக்கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும், இக்கூட்டங்களில் அனைத்து வகையாக பிரச்சனைகளையும் விரிவாக விவாதித்து, வேளாண் பெருமக்களுக்கு மதிப்புமிக்க பங்களிப்பை வழங்குமாறு வேளாண் விஞ்ஞானிகளையும், விரிவாக்க அலுவலர்களையும் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கேட்டுக்கொண்டார்.
இதனைத்தொடர்ந்து மாவட்ட அளவில் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைப்பயிர்கள் சாகுபடி, உயர்விளைச்சல் இரகங்கள், மண்வளம், உரப்பரிந்துரைகள், பூச்சி நோய் தாக்குதல் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள், மதிப்புக்கூட்டுதல், பதப்படுத்துதல், அறுவடை இயந்திரங்கள், வேளாண் கருவிகள், விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல், ஏற்றுமதி செய்தல், வேளாண் சந்தை நுண்ணறிவு, சந்தைவிலை நிலவரங்கள் போன்ற பல்வேறு செயல்பாடுகளில் விவசாயிகளின் தேவை மற்றும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் துறையின் மாவட்ட அலுவலர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. இதற்குரிய தீர்வுகள் ஆராய்ச்சிப்பணிகள் மூலம் கண்டறியறியப்பட்டு வெளியிடப்படும் என்று தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி இயக்குநர் தெரிவித்தார்.
மேலும், முன்னர் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் முன்வைக்கப்பட்ட பல்வேறு கருத்துகள்மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், அதற்குரிய தீர்வுகள், புதிய பயிர் இரகங்கள், உயர் தொழில்நுட்பங்கள், மேலாண்மை முறைகள், வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள், கருவிகள், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் போன்றவற்றை விவசாயிகளிடையே பரவலாக்கம் செய்திட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த கருத்தரங்கில், வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் அரசு செயலாளர், வ.தட்சிணாமூர்த்தி, வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிக ஆணையர் த.ஆபிரகாம், வேளாண்மை இயக்குநர் பா.முருகேஷ், தோட்டக்கலைத்துறை இயக்குநர் பெ.குமாரவேல் பாண்டியன், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக பொறுப்பு துணைவேந்தர் முனைவர் ஆர். தமிழ்வேந்தன், வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை தலைமைப்பொறியாளர் முனைவர் ஆர். முருகேசன் மற்றும் துறை சார்ந்த மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் கலந்து கொண்டனர்.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.