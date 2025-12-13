டி.டி.வி.தினகரனுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

டி.டி.வி.தினகரனுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
தினத்தந்தி 13 Dec 2025 5:11 PM IST
டி.டி.வி.தினகரன் நூறாண்டு வாழ்ந்து மக்கள் பணியாற்ற வாழ்த்துவதாக அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை,

அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். அவருக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது;-

“இன்று 62-ஆம் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரனுக்கு எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் நூறாண்டு வாழ்ந்து மக்கள் பணியாற்ற வாழ்த்துகிறேன்.”

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

