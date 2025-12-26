- செய்திகள்
சென்னையில் 30ம் தேதி மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்
பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
சென்னை,
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
சென்னையில் 30.12.2025 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
கோவூர்: மூகாம்பிகை நகர், சிவசக்தி நகர், தங்கம் அவென்யு, மகாத்ம காந்தி நகர், சீனிவாச நகர்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
