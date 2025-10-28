ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு: 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்ற தமிழக வீரருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு: 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்ற தமிழக வீரருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து
x
தினத்தந்தி 28 Oct 2025 8:52 PM IST
t-max-icont-min-icon

அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு திராவிட மாடல் அரசு துணைநிற்கும் என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் .

சென்னை ,

முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

கோவில்பட்டி என்றால் இனிப்பு, ஹாக்கி மட்டுமல்ல, பளு தூக்குதலும் இனி நம் நினைவுக்கு வரும்படி, ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு போட்டி 2025-ல் இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ள தம்பி மகாராஜன் ஆறுமுகப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு என் பாராட்டுகள்!

முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் சிலையைத் திறந்து வைக்க, கோவில்பட்டிக்கு நான் வந்திருக்கும் வேளையில், இந்த இனிய செய்தியைப் பார்த்து இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன்.

உங்களின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கும், பயிற்சிக்கும் நமது திராவிட மாடல் அரசு துணைநிற்கும். என தெரிவித்துள்ளார் .

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X