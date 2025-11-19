சென்னை ஐ.டி காரிடரில் நாளை மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்
மின்சாரத் துறை சார்ந்த குறைகளை தெரிவித்து நிவாரணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
தரமணி, ஐ.டி காரிடர் கோட்ட மின்நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் 20.11.2025 (வியாழக்கிழமை) காலை 10.30 மணியளவில், செயற் பொறியாளர்/இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு/ஐ.டி காரிடர் அலுவலகம், / வது தளம், 110 கி.வோ, டைடல் பார்க் துணை மின் நிலைய வளாகம், சி.எஸ்.ஐ.ஆர் ரோடு, தரமணி, சென்னை-113 அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
பொதுமக்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு மின்சாரத் துறை சார்ந்த குறைகளை தெரிவித்து நிவாரணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மேற்பார்வை பொறியாளர்/சென்னை மி.ப.வ/தெற்கு (அடையாறு) கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
