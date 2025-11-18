கொள்கை எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டிய கட்டாயம்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

கொள்கை எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டிய கட்டாயம்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்
x
தினத்தந்தி 18 Nov 2025 11:33 AM IST
t-max-icont-min-icon

எங்கள் பலமே கூட்டணிதான் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறினார்.

தஞ்சாவூர்,

தஞ்சாவூரில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறியதாவது:-

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாங்கள் அனைவரும் ஒரே கூட்டணியாக பயணித்து வருகிறோம். எங்கள் பலமே கூட்டணிதான். கருத்துக்கள், கொள்கைகள் மாறுபட்டாலும் திமுக கூட்டணி பலமாக உள்ளது. ஒற்றுமை மற்றும் தோழமையுடன் இணைந்து கொள்கை எதிரிகளை எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்.

எங்களின் வெற்றியை கூட்டணியின் பலத்திற்கான வெற்றியாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். கூட்டணி தொடர்பாக விஜயிடம், ராகுல் காந்தி பேசியது தொடர்பாக அவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும். மழை காலங்களில் பள்ளிகளில் தண்ணீர் தேங்கக்கூடாது; மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X