பெண் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகு கொடுப்போம் - தவெக வாழ்த்து

பெண் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகு கொடுப்போம் - தவெக வாழ்த்து
x
தினத்தந்தி 24 Jan 2026 11:58 AM IST
t-max-icont-min-icon

பெண் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகு கொடுப்போம் என அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்

சென்னை,

தவெக கொள்கைப் பரப்பு பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

பெண் குழந்தை என்பது மென்மையின் அடையாளம் மட்டுமல்ல, அது சக்தியின் மறுஉருவம்!அவளுக்கு கல்வியெனும் ஆயுதத்தையும், அன்பெனும் அரவணைப்பையும் கொடுங்கள். அவள் இந்த உலகத்தையே வெல்வாள்!

வீட்டிற்கு ஒரு பெண் குழந்தை, நாட்டின் நாளைய நம்பிக்கை!அன்பால் அரவணைப்போம், அறிவால் உயர்த்துவோம். பெண் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகு கொடுப்போம்!அனைவருக்கும் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தின வாழ்த்துகள். என தெரிவித்துள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X