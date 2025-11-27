மருத்துவக் கல்லூரி ஆசிரியர் காலி பணியிடங்கள்: கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்புவதில் தாமதம் ஏன்? - அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி
பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வை முடித்த பேராசிரியர்களுக்கு உடனடியாக பணியிட மாறுதல் ஆணையை வழங்க வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை,
பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;-
“தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பல்வேறு நிலைகளில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காலியாக கிடக்கும் நிலையில், அவற்றை பதவி உயர்வு மற்றும் இட மாறுதல் கலந்தாய்வுகளின் மூலம் நிரப்பாமல் தமிழக அரசு தாமதம் செய்து வருகிறது. ஆட்சியாளர்களுக்கு வேண்டிய சிலருக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொறுப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தமிழக அரசு இவ்வாறு செய்வதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. தி.மு.க. அரசின் இந்த அணுகுமுறை கண்டிக்கத்தக்கது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி, கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆகிய இரு மருத்துவக் கல்லூரிகளைத் தவிர மீதமுள்ள 34 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சில துறைகளில் 95% வரை மருத்துவப் பணியாளர் ப்ணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால், அது குறித்து ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது? என்பது குறித்து விளக்கமளிக்கும்படி கடந்த மே மாதம் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அறிவிக்கை அனுப்பியிருந்தது. ஆனால், ‘‘தேசிய மருத்துவ ஆணையம் இத்தகைய அறிவிக்கைகளை அனுப்புவது வழக்கமான ஒன்று தான்; இதில் கவலைப்பட ஒன்றுமில்லை. காலியிடங்கள் அனைத்தும் நிரப்பப்பட்டு விட்டன. மருத்துவ ஆணையம் அனுப்பிய அறிவிக்கைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகளின் சார்பில் பதில் அனுப்பப்பட்டு விட்டது’’ என தமிழக அரசு விளக்கமளித்தது.
உண்மை நிலை என்னவென்றால், தமிழகத்தின் 34 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பேரசிரியர்கள், இணைப் பேராசிரியர்கள், உதவிப் பேராசிரியர்கள் நிலையில் ஏராளமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இதற்காக சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகள் மீது தேசிய மருத்துவ ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கும் ஆபத்து இருந்த நிலையில், தமிழக அரசின் மருத்துவத்துறை செயலாளர் டெல்லி சென்று தேசிய மருத்துவ ஆணைய அதிகாரிகளை சந்தித்து அடுத்த 6 மாதங்களில் அனைத்து காலியிடங்களும் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு திரும்பினார். ஆனால், அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று மருத்துவர்களுக்கான அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றன.
மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் பேராசிரியர்கள், இணைப் பேராசிரியர்கள், உதவிப் பேராசிரியர்கள் ஆகியோருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதலில் பதவி உயர்வுக்கான கலந்தாய்வும், அதைத் தொடர்ந்து பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வும் நடத்தப்படுவது வழக்கம். ஆனால், நீதிமன்ற வழக்குகளைக் காரணம் காட்டி 2023&24, 2024&25 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக கலந்தாய்வுகள் நடத்தப்படாததுதான் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாவதற்கு காரணம் ஆகும். நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முடிவுக்கு வந்து விட்டதாலும், காலியிடங்களை அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் நிரப்புவதாக தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தில் தமிழக அரசு வாக்குறுதி அளித்ததாலும் கலந்தாய்வு நடவடிக்கைகள் கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கப்பட்டன. ஆனால், அவை முழுமையாக நடத்தப்படாமல் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
2023&24ஆம் ஆண்டுக்கான கலந்தாய்வுகளைப் பொருத்தவரை இணைப் பேராசிரியர் நிலையிலிருந்து பேராசிரியர் நிலைக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு கடந்த ஜூன் மாதம் நடத்தப்பட்டன. இதிலும் கூட பொது மருத்துவம், பொது அறுவை மருத்துவம், முடநீக்கியல், மயக்கமருந்தியல், அவசர சிகிச்சை உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைகளுக்கு கலந்தாய்வு நடத்தப்படவில்லை. உதவிப் பேராசிரியர் நிலையிலிருந்து இணைப் பேராசிரியர் நிலைக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வும், இணைப் பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் நிலையில் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வும் இன்று வரை நடத்தப்படவில்லை என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
2024&25ஆம் ஆண்டுக்கான கலந்தாய்வைப் பொருத்தவரை பேராசிரியர் நிலையிலான பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு மட்டும் தான் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 28&ஆம் தேதி நடத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு ஒரு மாதம் ஆகியும் கலந்தாய்வின் அடிப்படையிலான பணியிட மாறுதல் ஆணைகள் இன்று வரை வழங்கப்படவில்லை. மற்ற பணி நிலைகளுக்கான பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு, அனைத்து நிலைகளுக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு ஆகியவையும் இதுவரை நடத்தப்படவில்லை என்றும் மருத்துவர் அமைப்புகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன.
தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திடம் தமிழக அரசு பெற்ற 6 மாத காலக்கெடு நவம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைய உள்ளது. ஆனால், கலந்தாய்வு பணிகளில் 30% கூட இன்னும் நிறைவடையவில்லை. மீதமுள்ள கலந்தாய்வு பணிகளை தமிழக அரசு திட்டமிட்டே தாமதப்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி உள்ளிட்ட கல்லூரிகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல பதவிகள் காலியாக உள்ள நிலையில், அப்பணிகளை கைப்பற்ற ஆட்சியாளர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் துடிக்கின்றனர். ஆனால், அதற்குத் தேவையான தகுதி நிலையும், பணி மூப்பும் அவர்களுக்கு இல்லை. அந்த நிலையை அவர்கள் அடையும் வரை கலந்தாய்வை நிறுத்தி வைத்து, அவர்களுக்கு சாதகமாக கலந்தாய்வு நடத்த அரசு சதி செய்வதாக மருத்துவர்கள் புகார் கூறுகின்றனர். கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்ட பணிகளுக்கும் இடமாறுதல் ஆணை வழங்கப்படாததற்கும் இது தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. விதிகளை வளைக்கும் தமிழக அரசின் இச்செயலை ஏற்க முடியாது.
மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இளநிலை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை மட்டும் தான் அண்மையில் முடிந்துள்ளது. பட்ட மேற்படிப்பு படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை முடிந்து டிசம்பர் மாதத்தில் வகுப்புகள் தொடங்கும். அதற்குள்ளாக அனைத்து நிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களும் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பப்பட வில்லை என்றால் வகுப்புகளை நடத்த முடியாத நிலை ஏற்படும். மேலும், தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திடம் பெற்ற காலக்கெடுவுக்குள் காலியிடங்கள் நிரப்படவில்லை என்றால் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நிலை உருவாகும். அந்த நிலையைத் தவிர்க்க, பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வை முடித்த பேராசிரியர்களுக்கு உடனடியாக பணியிட மாறுதல் ஆணையை வழங்க வேண்டும். இதுவரை கலந்தாய்வு நடத்தப்படாத பணியிடங்களுக்கு உடனடியாக கலந்தாய்வு நடத்தி, டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்திற்குள் அனைத்து காலியிடங்களையும் நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.