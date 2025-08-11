சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்
பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
சென்னை,
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-
சென்னையில் 13.08.2025 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அடையாறு: 3வது, 4வது பிரதான சாலை காந்தி நகர், 2வது கிரசண்ட் பார்க் சாலை.
கொட்டிவாக்கம்: ஜர்னலிஸ்ட் காலனி, சீனிவாசபுரம், நியூ பீச் சாலை, காவேரி நகர் 1 முதல் 6வது தெரு, கற்பகாம்பாள் நகர், லட்சுமண பெருமாள் நகர், திருவள்ளுவர் நகர் 1 முதல் 59வது தெரு, பகத்சிங் சாலை, வெங்கடேஷ்வரா நகர் 1 முதல் 21வது தெரு, புதிய காலனி, கொட்டிவாக்கம் குப்பம், பஜனை கோவில் தெரு, ஈசிஆர் பிரதான சாலை, மருந்தீஸ்வர கோவில், கசூரா கார்டன், பல்கலை நகர், தெற்கு, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாட தெரு, பிள்ளையார் கோயில் தெரு, ராஜா ரங்கசாமி அவென்யூ , 1 முதல் 4வது கடல்வழி சாலை, பாலகிருஷ்ணா நெடுஞ்சாலை, வால்மீகி நகர், கலாசேத்ரா சாலை, சிஜிஐ காலனி, போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ், திருவீதியம்மன் கோவில் தெரு, சங்கம் காலனி, கந்தசாமி நகர், காமராஜர் சாலை, பாலவாக்கம்.
திருமுல்லைவாயல்: லட்சுமிபுரம், பெரியார் நகர், கோணிமேடு, கங்கை நகர், சரத்கண்டிகை, பம்மத்துக்குளம், எல்லம்மன்பேட்டை, ஏரங்குப்பம்.
பஞ்செட்டி: கவரப்பேட்டை, கீழ் மற்றும் மேல்முதலம்பேடு, சோம்பட்டு, பனப்பாக்கம், ஆரணி, துரைநல்லூர், சின்னம்பேடு, காரணி, புதுவொயல், ராளபாடி, மங்கலம்.
பெரம்பூர்: நெடுஞ்சாலை, 1, 2 தெரு, மங்களபுரம், கிருஷ்ணதாஸ் சாலை 1 முதல் 5 தெரு, தேசியா காலனி, வீட்டுவசதி வாரியம், சி.ஒய்.எஸ் சாலை, சேமாத்தமன் காலனி, மேட்டுப்பாளையம், சாந்தி காலனி, பி.எச் சாலை, நியூ ஃபெரன்ஸ் சாலை, ஸ்ட்ராஹான்ஸ் சாலை, தர்கா தெரு, பென்ஷனர்கள் சந்து, அப்பாசாமி தெரு, யாகூப் கார்டன் தெரு, அலெக்சாண்டர் கார்டன் தெரு, எஸ்.எம்.எஸ் தெரு, வடக்கு டவுன் 1,2, பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலை, போலீஸ் குடியிருப்பு, ஹண்டர்ஸ் சாலை, ஹண்டர்ஸ் லேன், ரங்கையா தெரு, ராகவன் தெரு, அஸ்தபூஜம் சாலை, கே.எம். கார்டன், நம்மாழ்வார் தெரு, மாணிக்கம் தெரு, முருகேச முதலி தெரு, நரசிம்ம பெருமாள் கோயில் தெரு, காலாதியப்பா தெரு, தானா தெரு, முத்தையா நாய்க்கன் தெரு, அரசப்பன் தெரு, பெருமாள் தெரு, காரியப்பா தெரு, ராஜா சாகிப் தெரு, சின்ன தம்பி தெரு, மசூதி தெரு, கார்ப்பரேஷன் லேன் , சிஎஸ் நகர், சிஆர் கார்டன், சூரத் பவன் தெரு, எத்திராஜ் கார்டன், ராமானுஜம் கார்டன், தியாகப்பா முதலி தெரு, பாபு தெரு, பேரக்ஸ் கேட் தெரு, நைனியப்பன் தெரு, எஸ்எஸ் புரம், பிரிக்ளின் சாலை, திரு.வி.க தெரு, காமராஜ் தெரு, தேவி பவானி எல்லையம்மன் தெரு, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு,சண்முகம் தெரு,கே.எல்.பி.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.