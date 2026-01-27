சேலம்: பராமரிப்பு பணி காரணமாக 3 ரெயில்கள் ரத்து

சேலம்: பராமரிப்பு பணி காரணமாக 3 ரெயில்கள் ரத்து
தினத்தந்தி 27 Jan 2026 7:38 AM IST
திருச்சி கோட்டை- ஜங்சன் இடையே அமைந்துள்ள ரெயில்வே பாலத்தில் இன்று பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது.

சேலம்,

திருச்சி கோட்டை- ஜங்சன் இடையே அமைந்துள்ள ரெயில்வே பாலத்தில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி இன்று 3 ரெயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

அதன்படி சேலம்-கரூர் பயணிகள் ரெயில் (வண்டி எண் 76821), மயிலாடுத்துறை - சேலம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 16811), சேலம்-மயிலாடுத்துறை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 16812) ஆகிய 3 ரெயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இந்த தகவலை சேலம் ரெயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

