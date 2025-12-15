நெல்லை சென்ற வந்தே பாரத் ரெயில் மீது சரமாரி கற்கள் வீச்சு

நெல்லை சென்ற வந்தே பாரத் ரெயில் மீது சரமாரி கற்கள் வீச்சு
x
தினத்தந்தி 15 Dec 2025 1:32 AM IST
t-max-icont-min-icon

ரெயிலில் அடுத்தடுத்த பெட்டிகளில் உள்ள 5 கண்ணாடிகள் உடைந்து சேதமானது.

விருத்தாசலம்,

சென்னையில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நெல்லை நோக்கி புறப்பட்டது. அந்த ரெயில் நேற்று மாலை 6 மணியளவில் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் ரெயில் நிலையத்திற்கும், தாழநல்லூர் ரெயில் நிலையத்திற்கும் இடையே சென்று கொண்டிருந்தது.

அப்போது மர்மநபர்கள் ரெயில் மீது சரமாரியாக கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இதில் ரெயிலில் அடுத்தடுத்த பெட்டிகளில் உள்ள 5 கண்ணாடிகள் உடைந்து சேதமானது. இதனால் ரெயில் பயணிகள் அச்சமடைந்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து விருத்தாசலம் ரெயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதன்பேரில் ரெயில்வே சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சின்னப்பன் மற்றும் ரெயில்வே பாதுகாப்பு படை இன்ஸ்பெக்டர் தீபக் ஆகியோர் தலையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று ரெயில் மீது கற்களை வீசிய மர்மநபர்கள் யார்? என அப்பகுதி மக்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X