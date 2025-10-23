இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 23-10-2025

இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 23-10-2025
தினத்தந்தி 23 Oct 2025 9:24 AM IST (Updated: 23 Oct 2025 10:02 AM IST)
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.


2025-10-23 03:54:48
  • கந்த சஷ்டிக்கு பழனி மலை முருகன் கோவிலுக்கு செல்லாத யானை
    23 Oct 2025 10:02 AM IST

    கந்த சஷ்டிக்கு பழனி மலை முருகன் கோவிலுக்கு செல்லாத யானை

    திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோயில் யானை கஸ்தூரி(58) ஆண்டு தோறும் கந்த சஷ்டி முதல் நாளில் பழனி மலைக்கு யானை பாதை வழியாக சென்று காப்பு கட்டி அங்கேயே 6 நாட்கள் தங்கி இருக்கும். சஷ்டி விழா நாட்களில் தங்க ரத புறப்பாட்டின் போது பங்கேற்கும் சூரசம்ஹாரம் நாளன்று மலையிலிருந்து யானை பாதை வழியாக கீழே இறங்கி கிரி விதியில் சூரசம்ஹாரத்தில் பங்கேற்கும். அதன் பின் வெற்றி விழாவில் பங்கேற்க பெரியநாயகி அம்மன் கோயில் அருகே யானை தங்கும் இடத்திற்கு வந்து சேரும். இந்தாண்டு மழை பெய்து வருவதாலும், யானை வயது அதிகரித்த காரணத்தினாலும் மருத்துவரின் அறிவுறுத்தலின்படி மலை முருகன் கோயிலுக்கு யானை செல்லவில்லை. கிரி வீதியில் நடக்கும் சூரசம்ஹாரத்தில் கோயில் யானை பங்கேற்கும்.

  • 23 Oct 2025 9:44 AM IST

    தங்கம் விலை இன்றும் குறைவு: பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்ததால் நகைப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

  • 23 Oct 2025 9:29 AM IST

    சேந்தமங்கலம் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ காலமானார்


  • 23 Oct 2025 9:27 AM IST

    வங்க கடலில்  நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வாக வலுவிழந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.தற்போது உள்நாடு தமிழ்நாடு, தெற்கு கர்நாடகா இடையே நிலை கொண்டு இருப்பதாகவும் அடுத்த  24 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுவிழக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

