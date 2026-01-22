இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 22-01-2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 22 Jan 2026 11:44 AM IST
24-ந்தேதி முதல் பிராட்வே பேருந்து நிலையம் செயல்படாது என அறிவிப்பு
மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக பிராட்வே பேருந்து நிலையம் செயல்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 22 Jan 2026 11:42 AM IST
கரூரில் நிகழ்ந்தது துரதிர்ஷ்டவசமானது: சுப்ரீம் கோர்ட்டு வேதனை
கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் குறித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
- 22 Jan 2026 11:41 AM IST
திருப்பூரில் வைரமுத்து பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் செருப்பு வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு
கவிஞர் வைரமுத்து கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் செருப்பு வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
- 22 Jan 2026 11:40 AM IST
ரூ.60 கோடி மதிப்பீட்டில் ஒக்கியம் மடுவில் கட்டப்பட்டுள்ள நான்கு வழி சாலைப் பாலம்: மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்
முள்ளக்காடு கிராமத்தில் நாளொன்றுக்கு 60 மில்லியன் லிட்டர் உற்பத்தித்திறன் கொண்ட கடல்நீரை நன்னீராக்கும் திட்டப்பணிக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்.
- 22 Jan 2026 11:38 AM IST
அ.தி.மு.க. - பா.ஜ.க. கூட்டணியில் பா.ம.க., அ.ம.மு.க.வுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? வெளியான முக்கிய தகவல்
தே.ஜ. கூட்டணியில் பா.ம.க.வுக்கும், அ.ம.மு.க.வுக்கும் எத்தனை தொகுதிகள் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
- 22 Jan 2026 11:06 AM IST
"அரசியலில் இருந்தே விலகுகிறேன்.." - குன்னம் ராமச்சந்திரன் திடீர் முடிவு.!
திமுகவில் இணையும் முடிவை கைவிடுவதாக குன்னம் ராமச்சந்திரன் அறிவித்துள்ளார்.
- 22 Jan 2026 11:05 AM IST
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வரும்: பியூஸ் கோயல்
தமிழக நலனுக்காக திமுக அரசு எதுவும் செய்யவில்லை என்று மத்திய மந்திரி பியூஸ் கோயல் கூறினார்.
- 22 Jan 2026 11:04 AM IST
தூத்துக்குடியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டப் பணிக்கு அடிக்கல்
தூத்துக்குடியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.
- 22 Jan 2026 11:03 AM IST
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சியை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்த பரிசீலனை: அமைச்சர் கே.என். நேரு
கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்கும் திட்டம் மூலம் மீஞ்சூர் பகுதியில் விரைவில் குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என கே.என். நேரு கூறினார்.
- 22 Jan 2026 11:02 AM IST
நாளைய பொதுக்கூட்டம், தமிழகத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்கும் - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு
பாஜக தலைவர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று விருந்தளித்தார். பியூஸ் கோயல், நயினார் நாகேந்திரன், வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.