இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 11-12-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 11 Dec 2025 9:43 AM IST
ஊட்டியில் பழங்குடியின பெண்னை அடித்துக்கொன்ற புலி கூண்டில் சிக்கியது
30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் கூண்டுவைத்து ஆட்கொல்லி புலியை வனத்துறையினர் கண்காணித்தனர்.
- 11 Dec 2025 9:40 AM IST
சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ஏறுமுகத்தில் வெள்ளிவிலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
இன்று தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.20-ம், சவரனுக்கு ரூ.160-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,050-க்கும், சவரன் ரூ.96,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- 11 Dec 2025 9:39 AM IST
சுப்ரியா சாகுவுக்கு ஐ.நா. விருது: தமிழ்நாடு பெருமை கொள்கிறது - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சுப்ரியா சாகுவின் பணிகள் தொடர இவ்விருது பெரும் ஊக்கமாக அமையும் என்று முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
- 11 Dec 2025 9:15 AM IST
2-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா-தென்ஆப்பிரிக்கா இன்று மோதல்
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் கட்டாக்கில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்தியா 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்ஆப்பிரிக்காவை துவம்சம் செய்து தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில் இந்தியா- தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான 2-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் மொகாலி மாவட்டத்தில் உள்ள நியூ சண்டிகாரில் இன்று (வியாழக்கிழமை) நடக்கிறது.
- 11 Dec 2025 9:13 AM IST
தமிழ்நாட்டில் 77 ரெயில் நிலையங்களை மேம்படுத்த திட்டம் - மத்திய மந்திரி தகவல்
அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் 77 ரெயில் நிலையங்களை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- 11 Dec 2025 9:13 AM IST
ஆதார் பெயர் மாற்றத்திற்கு பான் கார்டு ஆவணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது
ஆதார் பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆவணமாக இனி பான் கார்டை கொடுக்க முடியாது என இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
- 11 Dec 2025 9:11 AM IST
பாகிஸ்தான்-இந்தோனேசியா இடையே 7 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து
இந்தோனேசியா அதிபர் பிரபாவோ சுபியாண்டோ அரசுமுறை பயணமாக பாகிஸ்தான் சென்றார். 2019-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தோனேசியா அதிபர் ஒருவர் பாகிஸ்தான் செல்வது இதுவே முதல்முறையாகும். இஸ்லாமாபாத் சென்ற அவருக்கு ராணுவ மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
- 11 Dec 2025 9:09 AM IST
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று 36 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து
சென்னை விமான நிலையத்தில் 10-வது நாளாக இன்றும் இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
- 11 Dec 2025 9:08 AM IST
ஒரு போன் அழைப்பில் போரை நிறுத்துவேன் ; டொனால்டு டிரம்ப் பேச்சு
தாய்லாந்து-கம்போடியா இடையே மோதல் முற்றிவரும் நிலையில் ஒரு போன் அழைப்பில் அந்த போரை நிறுத்திவிடுவேன் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
- 11 Dec 2025 9:07 AM IST
மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பு
டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவானது வினாடிக்கு 6 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.