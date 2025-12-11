சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ஏறுமுகத்தில் வெள்ளிவிலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் ஏறுமுகத்தில் இருந்து வருகிறது.
சென்னை,
தங்கம் விலையும், வெள்ளி விலையும் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு மீண்டும் உயரத் தொடங்கி உள்ளது. கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் இப்படியாக விலை ஏற்றம் கண்டு, கடந்த மாதத்தில் (நவம்பர்) சரிவை சந்தித்தது.
இந்தநிலையில் தற்போது மீண்டும் தங்கம், வெள்ளி விலை வேகம் எடுத்து வருகிறது. இந்த முறை தங்கத்தை “ஓவர்டேக்'' செய்யும் வகையில் வெள்ளி விலை தாறுமாறாக எகிறி வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில் நேற்று ஒரே நாளில் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.8-ம், கிலோவுக்கு ரூ.8 ஆயிரமும் ஏற்றம் கண்டு, ஒரு கிராம் ரூ.207-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 7 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது.
இதற்கு முன்பு கடந்த அக்டோபர் மாதம் 15-ந்தேதி இதே விலையில் வெள்ளி விலை விற்பனை ஆனதுதான் உச்சமாக இருந்தது. தற்போது அந்த நிலையை மீண்டும் எட்டி இருந்தது.தங்கம் விலையை பொறுத்தவரையில், நேற்று கிராமுக்கு ரூ.30-ம், சவரனுக்கு ரூ.240-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 30-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்து 240-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கம் விலை
இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.20-ம், சவரனுக்கு ரூ.160-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,050-க்கும், சவரன் ரூ.96,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை இன்றும் வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டி உள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2-ம், கிலோவுக்கு ரூ.2 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.209-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 9 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
11.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,400
10.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,240
09.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,000
08.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320
07.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320
06.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320
05.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,000