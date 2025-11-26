மாநிலத்தின் உரிமைகளை பாதுகாக்க அனைத்தையும் செய்வோம்: மு.க.ஸ்டாலின்
ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்தையும் செய்வோம் என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்
சென்னை ,
முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
இந்தியா ஒரு கலாச்சாரம் , ஒரு சித்தாந்தத்திற்கு அல்ல. இந்தியா அனைத்து மக்களுக்கும் சொந்தமானது. இந்த அரசியலமைப்பு தினத்தில், பாபாசாகேப் அம்பேத்கரின் தொலைநோக்குப் பார்வையைச் சுருக்க முயற்சிக்கும் ஒவ்வொரு சக்தியையும் எதிர்க்கும் நமது உறுதியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.
நமது அரசியலமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளபடி உண்மையான கூட்டாட்சியை நிலைநிறுத்தவும், ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்கவும் தேவையான அனைத்தையும் செய்வோம்.
நமது அரசியலமைப்பிற்கு உண்மையான மரியாதை செலுத்துவது, நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றின் வாக்குறுதியை அஞ்சுபவர்களிடமிருந்து நமது குடியரசைப் பாதுகாப்பதாகும். என தெரிவித்துள்ளார் .
