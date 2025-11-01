தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காப்போம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காப்போம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
தினத்தந்தி 1 Nov 2025 1:40 PM IST
நம் தலைவர்கள் வழியில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காப்போம் என தெரிவித்துள்ளார்

சென்னை ,

முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

இன்று நாம் வாழும் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளை நமக்காகப் போராடிப் பெற்றுத் தந்த குமரித் தந்தை மார்ஷல் நேசமணி, சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி., முதலிய எண்ணற்ற போராளிகளுக்கு எல்லைப் போராட்டத் தியாகிகள் நாளில் என் வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன்.

போராடாவிட்டால் நமக்குச் சொந்தமான நிலம் மட்டுமல்ல, வாக்குரிமையே கூட பறிபோய்விடும் என அப்போதே காட்டிச் சென்றுள்ள நம் தலைவர்கள் வழியில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காப்போம்.

தமிழ்நாடு போராடும் தமிழ்நாடு வெல்லும். என தெரிவித்துள்ளார்.

