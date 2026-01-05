வெனிசுலா அதிபரை டிரம்ப் கடத்தியதுபோல் மசூத் அசாரை இந்தியா கொண்டு வரவேண்டும்; ஒவைசி யோசனை
மசூத் அசாரோ அல்லது லஷ்கர் இ தொய்பாவின் இரக்கமற்ற பயங்கரவாதிகளோ யாராக இருந்தாலும் பிரதமர் மோடி கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஓவைசி கூறியுள்ளார்.
ஐதராபாத்
அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சி தலைவர் அசாதுதின் ஒவைசி எம்.பி. பிரதமர் மோடிக்கு ஒரு யோசனை தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது:- அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப், வெனிசுலாவுக்கு படைகளை அனுப்பி அந்நாட்டு அதிபரை கைது செய்து அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளார்.
அதுபோல், பிரதமர் மோடி பாகிஸ்தான் சென்று, கடந்த 2008-ம் ஆண்டு மும்பை தாக்குதலுக்கு சதித்திட்டம் தீட்டிய சதிகாரர்களை பிடித்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். டிரம்பால் முடியும் என்னும்போது, பிரதமர் மோடியாலும் முடியும். மசூத் அசாரோ அல்லது லஷ்கர் இ தொய்பாவின் இரக்கமற்ற பயங்கரவாதிகளோ யாராக இருந்தாலும் கொண்டுவர வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
