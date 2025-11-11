ரஷியாவில் ஹெலிகாப்டர் விபத்து - 5 பேர் பலி

ரஷியாவில் ஹெலிகாப்டர் விபத்து - 5 பேர் பலி
x
தினத்தந்தி 11 Nov 2025 5:32 AM IST
t-max-icont-min-icon

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது

மாஸ்கோ,

ரஷியாவின் டெகஸ்டான் நகரில் ராணுவத்திற்கு தேவையான ஆயுதங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை உள்ளது. இந்த தொழிற்சாலையில் பணியாற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் உள்பட 5 பேர் கடந்த 7ம் தேதி ஹெலிகாப்டரில் டெகஸ்டான் நகரில் உள்ள அஷி- சு என்ற கிராமத்திற்கு சென்றுகொண்டிருந்தனர்.

கடற்கரை அருகே உள்ள நிலப்பரப்பில் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்க முற்பட்டது. அப்போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஹெலிகாப்டர் இரண்டு துண்டாகி கடல் அருகில் உள்ள நிலப்பரப்பில் விழுந்தது. இந்த சம்பவத்தில் ஹெலிகாப்டர் தீப்பற்றி எரிந்து வெடித்து சிதறி அதில் இருந்த 5 பேரும் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.



1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X