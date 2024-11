பெஷாவர்,

பாகிஸ்தானின் செயல்பட்டு வரும் அமெரிக்க தூதரகத்தால் பெறப்பட்ட பாதுகாப்புத் தகவலின் அடிப்படையில், நேற்று(27.11.2024) முதல் டிசம்பர் 16 வரை பாகிஸ்தானின் பெஷாவர் கோல்ப் கிளப், பெஷாவர், பெஷாவர் கோல்ப் கிளப், கைபர் சாலையில் அமைந்துள்ள செரீனா ஹோட்டல் பெஷாவர் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்குமாறு அமெரிக்க தூதரக பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து அமெரிக்க தூதரகத்தின் 2024-க்கான அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது;

"அமெரிக்க குடிமக்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஹோட்டல் மற்றும் ஹோட்டலைச் சுற்றியுள்ள பகுதியைத் தவிர்க்கவும், பயணத் திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்யவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். செப்டம்பர் 10, 2024 தேதி நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் காரணமாக கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்திற்கான "பயண வேண்டாம்" பயண ஆலோசனை பற்றி அமெரிக்க குடிமக்கள் நினைவுபடுத்தப்படுகிறார்கள்" , அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் அமெரிக்க குடிமக்கள் இருப்பிடத்தைத் தவிர்ப்பது, எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது, தனிப்பட்ட பாதுகாப்புத் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல், புதுப்பிப்புகளுக்காக உள்ளூர் ஊடகங்களைக் கண்காணித்தல், அடையாளத்தை எடுத்துச் செல்வது மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைப்பது போன்ற வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுமாறு கூறியுள்ளது.

பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்காவின் 'பயண வேண்டாம்'(US 'Do Not Travel' to Pakistan) அறிவுரையில், கைபர் பக்துன்க்வா பிராந்தியத்தில், "செயலில் உள்ள பயங்கரவாத மற்றும் கிளர்ச்சிக் குழுக்கள் பொதுமக்கள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படைகளுக்கு எதிராக தாக்குதல்களை நடத்துவது வழக்கமாக உள்ளது. இந்தக் குழுக்கள் போலியோ ஒழிப்பு குழுக்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தை குறிவைப்பது உட்பட, அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் படுகொலை மற்றும் கடத்தல் முயற்சிகள் வாடிக்கையாக உள்ளன.

அமெரிக்காவின் பயண ஆலோசனைக் குழுவின் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

பாகிஸ்தானில் வன்முறை தீவிரவாத குழுக்கள் தொடர்ந்து தாக்குதல்களுக்கு சதி செய்து வருகின்றன" மேலும் பலுசிஸ்தான் மற்றும் கைபர் பக்துன்க்வாவில் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் அடிக்கடி நடப்பதாகவும் குறிப்பிடுகிறது. "பெரிய அளவிலான பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களால் ஏராளமான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன, சிறிய அளவிலான தாக்குதல்கள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரவாதக் கூறுகளின் தற்போதைய வன்முறை ஆகியவை பொதுமக்கள் மீது கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன, போக்குவரத்து மையங்கள், சந்தைகள், வணிக வளாகங்கள், ராணுவ நிறுவல்கள், விமான நிலையங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், சுற்றுலா இடங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக பயண ஆலோசனைக் குழு கூறியுள்ளது.