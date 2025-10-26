போர் தொடுப்போம்; ஆப்கானிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தான் மந்திரி எச்சரிக்கை
பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தால் போர் தொடுப்போம் என்று ஆப்கானிஸ்தானை பாகிஸ்தான் எச்சரித்துள்ளது.
இஸ்லாமாபாத்:
பாகிஸ்தான்–ஆப்கானிஸ்தான் இடையே எல்லையில் சமீபத்தில் மோதல் ஏற்பட்டது. இதில் இரு தரப்பினரும் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து கத்தார் மற்றும் துருக்கி தலையிட்டு மத்தியஸ்தம் செய்தன. தோகாவில் நடைபெற்ற முதல் சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் போது, பாகிஸ்தான்–ஆப்கானிஸ்தான் இடையே கடந்த 19-ஆம் தேதி போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதற்கிடையில், பாகிஸ்தான்–ஆப்கானிஸ்தான் இடையே 2-ஆம் சுற்று பேச்சுவார்த்தை நேற்று துருக்கியின் இஸ்தான்புலில் தொடங்கியது.
இதன் முதல் நாளில் எந்த உடன்பாடும் ஏற்படவில்லை. இந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் கூறியதாவது:“இஸ்தான்புலில் ஆப்கானிஸ்தானுடன் நடைபெற்று வரும் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளில் உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால், பாகிஸ்தான் வெளிப்படையான போரைத் தொடங்கும். ஆனால் அவர்கள் அமைதியை விரும்புகிறார்கள் என்பதை நான் கண்டேன்,” என்றார்.