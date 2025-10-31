2வது டி20 கிரிக்கெட்: ஜிம்பாப்வே 125 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்
ஹராரே,
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி ஜிம்பாப்வேக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 1 டெஸ்ட் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியை ஜிம்பாப்வே வென்றது.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 ஆட்டத்தில் 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அபார வெற்றிபெற்றது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது டி20 ஆட்டம் ஹராரேவில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களாக பென்னெட் , மெயர்ஸ் களமிறங்கினர். பென்னெட் 16 ரன்னிலும், மெயர்ஸ் 6 ரன்னிலும் அவுட் ஆகினர். அடுத்து வந்த டெய்லர் 3 ரன்னில் அவுட் ஆனார். சற்று நிலைத்து நின்று ஆடிய கேப்டன் ரசா 37 ரன்னில் அவுட் ஆனார். பின்னர், களமிறங்கிய வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் அவுட் ஆன நிலையில் ஜிம்பாப்வே 19.3 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 125 ரன்கள் எடுத்தது. ஆப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து 126 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆப்கானிஸ்தான் களமிறங்கி விளையாடி வருகிறது.