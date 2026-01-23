2வது டி20 : இந்திய அணிக்கு 209 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த நியூசிலாந்து
20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு நியூசிலாந்து அணி 208 ரன்கள் எடுத்தது
மும்பை,
இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 3 ஒருநாள் , 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது.
இதையடுத்து, கடந்த 21ம் தேதி இரு அணிகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றிபெற்றது.இந்நிலையில், இந்தியா, நியூசிலாந்து இடையேயான 2வது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது.
இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது.அதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
தொடக்கத்தில் கான்வே 19 ரன்களும் , டிம் சீபாராட் 24 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் ரச்சின் ரவீந்திரா , சாண்ட்னர் இருவரும் சிறப்பாக விளையாடினர். அதிரடியாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தனர்.ரச்சின் ரவீந்திரா 44 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மறுபுறம் சாண்ட்னர் 47 ரன்கள் எடுத்தார்.இறுதியில் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு நியூசிலாந்து அணி 208 ரன்கள் எடுத்தது.தொடர்ந்து 209 ரன்கள் இலக்குடன் இந்திய அணி விளையாடுகிறது.