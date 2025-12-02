ஆஷஸ் 2-வது டெஸ்ட்: கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட் வரிசையில் மற்றொரு ஆஸி. முன்னணி வீரரும் விலகல்
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையிலான 2-வது ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டி 4-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
பிரிஸ்பேன்,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றுள்ள இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் பெர்த்தில் நடந்த முதலாவது டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது போட்டி காபா மைதானத்தில் வருகிற 4-ம் தேதி தொடங்குகிறது.
காயம் காரணமாக இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர்களான கேப்டன் கம்மின்ஸ் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் இடம்பெறவில்லை. இவர்கள் முதல் போட்டியிலும் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னணி தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஆன உஸ்மான் கவாஜா இந்த 2-வது போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார். உஸ்மான் கவாஜா முதுகு வலியால் அவதிப்படுகிறார். இதனால் பிரிஸ்பேனில் நாளை மறுதினம் தொடங்கும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட் வரிசையில் கவாஜாவும் விலகி இருப்பது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பலத்த பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. இவருக்கு மாற்றுவீரர் அறிவிக்கப்படவில்லை. இதனால் டிராவிஸ் ஹெட் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணி விவரம்: ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மார்னஸ் லபுஷ்சேன், நாதன் லயன், மைக்கேல் நெசர், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்.