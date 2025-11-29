முதல் ஒருநாள் போட்டி: பார்த்தீவ் படேல் தேர்வு செய்த இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவன்.. தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் யார் தெரியுமா..?

முதல் ஒருநாள் போட்டி: பார்த்தீவ் படேல் தேர்வு செய்த இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவன்.. தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் யார் தெரியுமா..?
தினத்தந்தி 29 Nov 2025 4:25 PM IST
இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.

மும்பை,

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 0-2 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி அடுத்ததாக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் ஆடுகிறது. இதன்படி இந்தியா- தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நாளை நடக்கிறது. இதையொட்டி இந்திய வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இடம்பெறவில்லை. இதனால் கே.எல். ராகுல் தலைமையில் இந்திய அணி இந்த தொடரில் விளையாட உள்ளது.

அத்துடன் ரோகித் சர்மா உடன் சுப்மன் கில் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கியவர் என்பதால் அவருக்கு பதிலாக அந்த இடத்தில் களமிறங்கப்போவது யார்? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது. சுப்மன் கில்லுக்கு பதிலாக அணியில் இடம்பெற்றுள்ள ஜெய்ஸ்வால் அல்லது ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனை முன்னாள் வீரரான பார்த்தீவ் படேல் தேர்வு செய்துள்ளார். அவரது அணியில் ரோகித் சர்மா மற்றும் ஜெய்ஸ்வாலை தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக தேர்வு செய்துள்ளார். ஆனால் அந்த அணியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ரிஷப் பண்டை தேர்வு செய்யாமல் ஆச்சரியமளித்துள்ளார்.

பார்த்தீவ் படேல் தேர்வு செய்த அணி விவரம்: ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர் அல்லது நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

