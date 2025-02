சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மாபெரும் சாதனை படைத்த ஹர்திக், குல்தீப்

ICYMI!



A milestone-filled day for #TeamIndia as Kuldeep Yadav completes 3⃣0⃣0⃣ wickets in international cricket ⚡️



Live ▶️ https://t.co/llR6bWyvZN#PAKvIND | #ChampionsTrophy | @imkuldeep18 pic.twitter.com/o5Y5aov9Hs