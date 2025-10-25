இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்: அதிக ரன், விக்கெட் வீழ்த்திய டாப்-5 வீரர்கள் யார்..?

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்: அதிக ரன், விக்கெட் வீழ்த்திய டாப்-5 வீரர்கள் யார்..?
x
தினத்தந்தி 25 Oct 2025 5:38 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான ஒருநாள் தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.

சிட்னி,

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் கடைசி ஆட்டம் சிட்னியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 46.4 ஓவர்களில் 236 ரன்கள் அடித்த நிலையில் ஆல் அவுட் ஆனது. அதிகபட்சமாக ரென்ஷா 56 ரன்கள் அடித்தார். இந்தியா தரப்பில் ஹர்ஷித் ராணா 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.

பின்னர் 237 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணிக்கு ரோகித் சர்மா - விராட் கோலி ஜோடி சிறப்பாக ஆடி வெற்றியை பெற்று கொடுத்தது. வெறும் 38.3 ஓவர்களில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 237 ரன்கள் அடித்த இந்தியா 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் எளிதில் வெற்றி பெற்றது. ரோகித் சர்மா 121 ரன்களுடனும், விராட் கோலி 74 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர்.

இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலியா 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி உள்ளது. முதல் 2 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியா ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் இந்த தொடரில் அதிக ரன் மற்றும் விக்கெட் வீழ்த்திய டாப்-5 வீரர்கள் யார் - யார்? என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்..!

அதிக ரன் அடித்த டாப்- 5 வீரர்கள்:

1. ரோகித் சர்மா - 202 ரன்கள்

2. மேத்யூ ஷார்ட் - 112 ரன்கள்

3. ரென்ஷா - 107 ரன்கள்

4. மார்ஷ் - 98 ரன்கள்

5. கூப்பர் கனோலி - 84 ரன்கள்

அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய டாப் 5 வீரர்கள்:

1. ஹர்ஷித் ராணா - 6 விக்கெட்டுகள்

2. வாஷிங்டன் சுந்தர் - 5 விக்கெட்டுகள்

3. ஆடம் ஜம்பா - 4 விக்கெட்டுகள்

4. ஹேசில்வுட்/அக்சர்/ஸ்டார்க்/அர்ஷ்தீப் சிங் - 3 விக்கெட்டுகள்

5. சிராஜ்/ஓவன்/மேத்யூ குஹ்னேமன் - 2 விக்கெட்டுகள்

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X