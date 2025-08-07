ஐ.பி.எல்.: சிஎஸ்கே அணிக்கு மாறுகிறாரா சஞ்சு சாம்சன்..? வதந்திகளுக்கு ராஜஸ்தான் முற்றுப்புள்ளி
சாம்சன் அடுத்த ஐ.பி.எல். தொடரில் சென்னை அணியுடன் இணைய உள்ளதாக சமூக வலைதளத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.
மும்பை,
18-வது ஐ.பி.எல். சீசன் இந்த வருடம் நடைபெற்றது. இதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கோப்பையை கைப்பற்றியது. இந்த சீசன் முடிவடைந்த சில தினங்களிலேயே அடுத்த சீசனுக்கான பேச்சுகள் எழ ஆரம்பித்து விட்டன. அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனான சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மாற உள்ளதாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.
இந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9-வது இடம் பிடித்து வெளியேறியது. இந்த சீசனில் பெரும்பாலான போட்டிகளை காயம் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் தவறவிட்டார். சாம்சன் இல்லாத சமயத்தில் ரியான் பராக் அணியை வழிநடத்தினார்.
முன்னதாக இந்த சீசனில் ராஜஸ்தான் அணி நிர்வாகத்திற்கும் சஞ்சு சாம்சனுக்கும் இடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. அத்துடன் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆன ராகுல் டிராவிட் - சஞ்சு சாம்சன் இடையேயும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
இதனால் அவர் அடுத்த சீசனுக்கு (2026) முன்னதாக ராஜஸ்தான் அணியிலிருந்து விலக முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. அத்துடன் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைய உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது.
இதனிடையே சஞ்சு சாம்சனை டிரேடிங் முறையில் மாற்ற ராஜஸ்தான் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்பட்டது. அதன்படி சஞ்சு சாம்சனை ராஜஸ்தான், சிஎஸ்கே அணிக்கு டிரேடிங் முறையில் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக அதிரடி ஆல் ரவுண்டர் ஷிவம் துபே மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோரை கேட்பதாக தகவல் வெளியாகியது.
அத்துடன் இந்த தகவல்களுக்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக சிஎஸ்கே மூத்த அதிகாரி ஒருவர் சஞ்சு சாம்சனை நாங்கள் வாங்க பார்ப்பது உண்மைதான் என்று கூறினார். இதனால் சஞ்சு சாம்சன், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைகிறார் என அனைவரும் ஏறக்குறைய உறுதி செய்துவிட்டனர்.
இந்நிலையில் இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நிர்வாகம், சஞ்சு சாம்சன் தங்களது அணியில் இருந்து வெளியேற மாட்டார் என்று உறுதி செய்துள்ளது.
இது குறித்து ராஜஸ்தான் அணி சார்பாக வெளியான தகவலின் படி,சஞ்சு சாம்சன் எங்கும் செல்லவில்லை அவர் தொடர்ந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காகவே கேப்டனாக விளையாடுவார் என கூறப்பட்டுள்ளது.