2வது ஒருநாள் போட்டி: நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாளை மோதல்
டி20 தொடரை நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது.
நேப்பியர் ,
நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 டி20, 3 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டி20 தொடரை நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது. இதையடுத்து நேற்று முன் தினம் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி நாளை அதிகாலை 6.30 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது. இந்த போட்டியில் வெற்றிபெற்று ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்ற நியூசிலாந்தும், தொடரை சமன் செய்ய வெஸ்ட் இண்டீசும் போராடும் என்பதால் நாளை நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது.
