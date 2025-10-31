டி20 கிரிக்கெட்: தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்பில் தென் ஆப்பிரிக்கா..? - பாகிஸ்தானுடன் இன்று மோதல்

டி20 கிரிக்கெட்: தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்பில் தென் ஆப்பிரிக்கா..? - பாகிஸ்தானுடன் இன்று மோதல்
Image Courtesy: @ProteasMenCSA

தினத்தந்தி 31 Oct 2025 1:34 PM IST
தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஆடி வருகிறது.

லாகூர்,

தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடந்த ஒருநாள் தொடரை தென் ஆப்பிரிக்கா 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.

தொடர்ந்து நடந்து வரும் டி20 தொடரின் முதல் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலையில் உள்ளது. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2வது டி20 போட்டி இன்று நடக்கிறதூ.

இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்ற தென் ஆப்பிரிக்கா முயற்சிக்கும். அதேவேளையில் தொடரை இழக்காமல் இருக்க இந்த போட்டியில் வெற்றிக்காக பாகிஸ்தான் கடுமையாக போராடும். இதனால் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. இந்திய நேரப்படி ஆட்டம் இரவு 8.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

