டி20 தொடர் : ஆஸ்திரேலியா சென்றடைந்த இந்திய அணி வீரர்கள்
ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்ததும், டி20 தொடர் தொடங்குகிறது.
கான்பெர்ரா,
இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்று வரும் ஒருநாள் தொடரில் முதல் இரு போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று தொடரை ஏற்கனவே கைப்பற்றிவிட்டது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3வது ஒருநாள் போட்டி நாளை நடக்கிறது. ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்ததும், டி20 தொடர் தொடங்குகிறது.
இந்நிலையில் டி20 தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இளம் வீரர்களை கொண்ட இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றுள்ளது. கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பும்ரா, திலக் வர்மா , ஷிவம் துபே, துருவ் ஜூரல், அபிஷேக் சர்மா, ரிங்கு சிங் ஆகியோர் ஆஸ்திரேலியா சென்றடைந்துள்ளனர்.
