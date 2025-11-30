முத்தரப்பு டி20: இலங்கையை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் ‘சாம்பியன்’
6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தான் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது
ராவல்பிண்டி,
இலங்கை, ஜிம்பாப்வே, பாகிஸ்தான் ஆகிய 3 நாடுகள் இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் போட்டி பாகிஸ்தானின் ராவல்பிண்டியில் நடந்தது. இதில் நேற்று நடந்த இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான்-இலங்கை அணிகள் மோதின. முதலில் ஆடிய இலங்கை அணி 19.1 ஓவர்களில் 114 ரன்னில் அடங்கியது. கமில் மிஷரா (59 ரன்) தவிர மற்றவர்கள் சொற்ப ரன்னில் ஆட்டமிழந்தனர்.
பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஷகீன் ஷா அப்ரிடி, முகமது நவாஸ் தலா 3 விக்கெட்டும், அப்ரார் அகமது 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர். இதைத்தொடர்ந்து ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி 18.4 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுக்கு 118 ரன் எடுத்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. பாகிஸ்தான் பவுலர் முகமது நவாஸ் ஆட்டநாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருதை கைப்பற்றினார்.
