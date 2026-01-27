மகளிர் பிரீமியர் லீக்: டெல்லி - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்

தினத்தந்தி 27 Jan 2026 2:11 PM IST
17வது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி - குஜராத் அணிகள் மோத உள்ளன.

காந்தி நகர்,

5 அணிகள் இடையிலான மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 9ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.இதில் குஜராத் மாநிலம் வதோதரா மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் 17வது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி - குஜராத் அணிகள் மோத உள்ளன.

டெல்லி அணி புள்ளி பட்டியலில் 3வது இடத்திலும், குஜராத் அணி 4வது இடத்திலும் உள்ளன.இரு அணிகளிக்கும் அரையிறுதிக்கு முன்னேற இது முக்கிய போட்டியாகும்.

