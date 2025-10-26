யுவராஜ் தேர்வு செய்த ‘அமைதியான பிளேயிங் 11’.. யாருக்கெல்லாம் இடம்..?

யுவராஜ் தேர்வு செய்த ‘அமைதியான பிளேயிங் 11’.. யாருக்கெல்லாம் இடம்..?
image courtesy:PTI

தினத்தந்தி 26 Oct 2025 8:06 PM IST
கேள்விக்கு தவறான பதிலை மட்டுமே அளிக்க வேண்டும் என்ற விதியின் அடிப்படையில் யுவராஜ் சிங்கிடம் கேட்கப்பட்டது.

மும்பை,

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரானா யுவராஜ் சிங்கிடம் சமீபத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் போட்டியில் அமைதியாக விளையாடும் வீரர்களை கொண்டு ‘அமைதியானா பிளேயிங் லெவன்’ - ஐ தேர்வு செய்யும்படி கேட்கப்பட்டது.

ஆனால் அந்த கேள்விக்கு தவறான பதிலை மட்டுமே அளிக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை விதிக்கப்பட்டது. அதாவது ‘அமைதி’க்கு பதிலாக களத்தில் ‘ஆக்ரோஷம்’- ஆக செயல்படும் வீரர்களை கொண்டு பிளேயிங் லெவனை யுவராஜ் சிங் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

அதன்படி யுவராஜ் சிங்கும் களத்தில் ஆக்ரோஷமாக செயல்படும் வீரர்களை கொண்டு பிளேயிங் லெவனை தேர்வு செய்துள்ளார்.

யுவராஜ் சிங் தேர்வு செய்த ‘அமைதியான பிளேயிங் லெவன்’ விவரம்:

1. கவுதம் கம்பீர்

2. ரிக்கி பாண்டிங்

3. விராட் கோலி

4. ஏபி டி வில்லியர்ஸ்

5. யுவராஜ் சிங்

6. பிளிண்டாப்

7. அனில் கும்ப்ளே

8. ஹர்பஜன் சிங்

9. ஸ்ரீசாந்த்

10. சிராஜ்

11. சோயப் அக்தர்

தினத்தந்தி

