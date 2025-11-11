இலங்கை, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முத்தரப்பு டி20 தொடர்: ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு

இலங்கை, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முத்தரப்பு டி20 தொடர்: ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு
இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன.

ஹராரே,

பாகிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையே முத்தரப்பு டி20 தொடர் பாகிஸ்தானில் நடைபெற உள்ளது. இதில் பங்கேற்றுள்ள அணிகள் தங்களுக்குள் 2 முறை மோத உள்ளன. இதன் முடிவில் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும்.

இந்த தொடர் வருகிற 17-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இதன் முதலாவது ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிக்கந்தர் ராசா தலைமையிலான அந்த அணியில் பிரையன் பென்னட், வெலிங்டன் மசகட்சா, பிரண்டன் டெய்லர் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இருப்பினும் அந்த அணியில் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான பிளெஸ்சிங் முசரபானி காயம் காரணமாக இடம்பெறவில்லை.

ஜிம்பாப்வே அணி விவரம்: சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், கிரேம் கிரீமர், பிராட்லி எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, வெலிங்டன் மசகட்சா, தடிவானாஷே மருமணி, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, டியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் ங்கராவா, நியூமன் நியாம்ஹுரி, பிரெண்டன் டெய்லர்

