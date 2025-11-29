அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஆக்கி: இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி
இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கனடாவுடன் இன்று மோதியது.
இபோ,
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பைக்கான சர்வதேச ஆக்கி போட்டி மலேசியாவில் உள்ள இபோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா உள்பட 6 அணிகள் கலந்து கொண்டு ரவுண்ட் ராபின் லீக் முறையில் விளையாடுகின்றன. லீக் சுற்று முடிவில் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும். இதில் இந்திய அணி தனது முதல் 4 ஆட்டங்களில் 3 வெற்றிகள் மற்றும் ஒரு ஒரு தோல்வியை பதிவு செய்திருந்தது.
இந்நிலையில் இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கனடாவுடன் இன்று மோதியது. இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணி 14-3 என்ற கோல் கணக்கில் கனடாவை ஊதித்தள்ளி 4-வது வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் இந்திய அணி முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Related Tags :
Next Story