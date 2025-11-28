அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஆக்கி: இந்திய அணி 3-வது வெற்றி

அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஆக்கி: இந்திய அணி 3-வது வெற்றி
தினத்தந்தி 28 Nov 2025 7:43 AM IST
இந்திய அணி நாளை நடைபெறும் தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கனடாவை சந்திக்கிறது.

இபோ,

6 அணிகள் இடையிலான சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஆக்கி போட்டி மலேசியாவின் இபோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த லீக் ஆட்டம் ஒன்றில் இந்திய அணி, நியூசிலாந்தை எதிர்கொண்டது. விறுவிறுப்பாக நகர்ந்த இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது. இந்திய அணியில் அமித் ரோஹிதாஸ் (4-வது நிமிடம்), சஞ்சய் (32-வது நிமிடம்), தமிழகத்தை சேர்ந்த செல்வம் கார்த்தி (54-வது நிமிடம்) தலா ஒரு கோல் அடித்தனர்.

நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜார்ஜ் பாகெர் (42-வது, 48-வது நிமிடம்) கோல் திருப்பினார். 4-வது ஆட்டத்தில் ஆடிய இந்திய அணி ருசித்த 3-வது வெற்றி இதுவாகும். முதலாவது ஆட்டத்தில் தென்கொரியாவையும், 3-வது ஆட்டத்தில் மலேசியாவையும் தோற்கடித்து இருந்த இந்திய அணி 2-வது ஆட்டத்தில் பெல்ஜியத்திடம் தோற்று இருந்தது.

இந்திய அணி நாளை நடைபெறும் தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கனடாவை சந்திக்கிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

