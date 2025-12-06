ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: இந்திய பெண்கள் அணி 2-வது வெற்றி

ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: இந்திய பெண்கள் அணி 2-வது வெற்றி
x
தினத்தந்தி 6 Dec 2025 1:46 AM IST
t-max-icont-min-icon

ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி போட்டியில் இந்திய பெண்கள் அணி அயர்லாந்தை எளிதில் தோற்கடித்தது.

சான்டியாகோ,

24 அணிகள் இடையிலான 11-வது ஜூனியர் பெண்கள் உலகக் கோப்பை ஆக்கி போட்டி (21 வயதுக்குட்பட்டோர்) சிலி தலைநகர் சான்டியாகோவில் நடந்து வருகிறது. இதில் ‘சி’ பிரிவில் இடம் பெற்ற இந்திய அணி தனது கடைசி லீக்கில் நேற்று அயர்லாந்துடன் மோதியது. பந்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது (62 சதவீதம்), அதிகமான ஷாட்டுகள் அடிப்பது என எல்லா வகையிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்தியா 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் அயர்லாந்தை எளிதில் தோற்கடித்தது. கனிகா சிவாச், பூர்ணிமா யாதவ் (2), சாக்‌ஷி ராணா ஆகியோர் கோலடித்தனர்.

3-வது ஆட்டத்தில் ஆடிய இந்தியாவுக்கு இது 2-வது வெற்றியாகும். தொடக்க ஆட்டத்தில் நமிபியாவை வீழ்த்திய இந்திய அணி 2-வது ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியிடம் தோற்று இருந்தது. தற்போதைய வெற்றியின் மூலம் இந்தியா அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொண்டது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X