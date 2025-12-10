ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை: ஜெர்மனி சாம்பியன்
ஜெர்மனி அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.
சென்னை,
14-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி தொடர் (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்று வந்தது. கடந்த 28-ந் தேதி தொடங்கிய இந்த போட்டியில் இன்று இறுதி ஆட்டம் நடைபெற்றது.
இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற்ற சாம்பியன் கோப்பைக்கான இறுதிப்போட்டியில் ‘நம்பர் ஒன்’ அணியான ஜெர்மனி, 4-ம் நிலை அணியான ஸ்பெயினை எதிர்கொண்டது.
பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஜெர்மனி அணி, ஸ்பெயின் அணியை 3-2 என்ற கணக்கில் பெனால்டி முறையில் வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் ஜெர்மனி அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.
முன்னதாக மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கிய வெண்கல பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி வெண்கல பதக்கத்தை தட்டி சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Related Tags :
Next Story