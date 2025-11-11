ஜூனியர் மகளிர் உலகக்கோப்பை ஆக்கி: இந்திய அணி அறிவிப்பு
இந்த போட்டியில் மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
புதுடெல்லி,
11-வது ஜூனியர் மகளிர் (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) உலகக்கோப்பை ஆக்கி போட்டி சிலி தலைநகர் சான்டியாகோவில் அடுத்த மாதம் 1-ந் தேதி முதல் 13-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் 24 அணிகள் 6 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு தங்களுக்குள் லீக்கில் மோதுகின்றன. லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிடம் பிடிக்கும் அணிகள் மற்றும் 2-வது இடம் பெறும் 2 சிறந்த அணிகள் என மொத்தம் 8 அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.
இதில் ‘சி’ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய அணி, தனது முதலாவது ஆட்டத்தில் நமிபியாவையும் (டிச.1), 2-வது ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியையும் (டிச.3), 3-வது மற்றும் கடைசி ஆட்டத்தில் அயர்லாந்தையும் (டிச.5) சந்திக்கிறது.
இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜோதி சிங் கேப்டனாக நீடிக்கிறார். மாற்று வீராங்கனைகளாக பிரியங்கா யாதவ், பார்வதி டாப்னோ இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இந்திய அணி வருமாறு:-
கோல் கீப்பர்கள்: நிதி, ஹர்ஷா ராணி மின்ஸ்.
பின்களம்: மனிஷா, லால்தான்லுஅலங்கி, சாக்ஷி சுக்லா, பூஜா சாஹூ, நந்தினி,
நடுகளம்: சாக்ஷி ராணா, இஷிகா, சுனெலிதா தோப்போ, ஜோதி சிங், கைடிம் ஷிலீமா சானு, பினிமா தான்
முன்களம்: சோனம், பூர்ணிமா யாதவ், கனிகா சிவாச், ஹினா பானோ, சுக்வீர் கவுர்.