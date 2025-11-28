ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: சென்னை, மதுரையில் இன்று தொடக்கம்
சென்னை,
14-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி போட்டி (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஆக்கி ஸ்டேடியம் மற்றும் மதுரை ரேஸ்கோர்சில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆக்கி ஸ்டேடியத்தில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) முதல் டிசம்பர் 10-ந் தேதி வரை நடக்கிறது.இந்திய மண்ணில் 4-வது முறையாக அரங்கேறும் இந்த போட்டியில் 24 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
கடந்த முறை 16 அணிகள் கலந்து கொண்ட இந்த போட்டி முதல்முறையாக 24 அணிகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் மொத்தம் 41 ஆட்டங்களும், மதுரையில் 31 ஆட்டங்களும் அரங்கேறுகின்றன. மதுரையில் ரூ.25 கோடி செலவில் சர்வதேச தரத்துடன் கூடிய ஸ்டேடியம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ஆக்கி ஸ்டேடியம் ரூ.7 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் இருக்கிறது.
இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் 24 அணிகளும் தமிழகம் வந்து சேர்ந்து விட்டன.சென்னையில் அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, வங்காளதேசம், சிலி, இந்தியா உள்பட 12 அணிகளும், மதுரையில் ஜெர்மனி, தென்ஆப்பிரிக்கா, ஸ்பெயின், பெல்ஜியம் உள்பட 12 அணிகளும் இறுதி கட்ட பயிற்சியில் ஈடுபட்டு தங்களை தயார்படுத்தி வருகின்றன.
இந்த போட்டியில் இந்திய அணி ரோகித் தலைமையில் களம் இறங்குகிறது. 2001-ம் ஆண்டு ஹோபர்ட்டிலும், 2016-ம் ஆண்டு லக்னோவிலும் நடந்த உலகக் கோப்பை போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய இந்தியா கடந்த போட்டியில் (2023) 4-வது இடமே பிடித்தது. இந்த முறை உள்ளூர் சூழலை கச்சிதமாக பயன்படுத்தி மீண்டும் கோப்பையை வெல்ல முயற்சிக்கும். தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் கோல்கீப்பர் ஸ்ரீஜேஷ் இருப்பது இன்னொரு பலமாகும்.
தொடக்க நாளான இன்று 8 லீக் ஆட்டங்கள் நடக்கின்றன. சென்னையில் இந்தியா-சிலி (இரவு 8.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
தொடக்க விழாவில் துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சர்வதேச ஆக்கி சம்மேளன தலைவர் தயாப் இக்ராம், ஆக்கி இந்தியா அமைப்பின் தலைவர் திலிப் திர்கே, பொதுச் செயலாளர் போலாநாத் சிங், பொருளாளர் சேகர் மனோகரன் உள்பட பலர் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
தமிழகத்தில் முதல்தடவையாக நடைபெறும் இந்த போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்கிறது. தமிழக அரசின் ஆதரவுடன் நடைபெறும் இந்த போட்டியை நேரில் காண ரசிகர்களுக்கு இலவச அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.