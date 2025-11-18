காமன்வெல்த் செஸ் போட்டி: சென்னை மாணவி அஸ்வினிகா வெண்கலப்பதக்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் செஸ் போட்டி: சென்னை மாணவி அஸ்வினிகா வெண்கலப்பதக்கம் வென்றார்
x
தினத்தந்தி 18 Nov 2025 1:23 AM IST
t-max-icont-min-icon

16 வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீராங்கனை அஸ்வினிகா வெண்கலப்பதக்கத்தை தனதாக்கினார்.

காமன்வெல்த் செஸ் போட்டி மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் நடந்தது. இதில் 16 வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீராங்கனை அஸ்வினிகா வெண்கலப்பதக்கத்தை தனதாக்கினார். அவர் 9-வது மற்றும் கடைசி சுற்றில் 51-வது காய் நகர்த்தலுக்கு பிறகு முசோபோரோ லோனேவை (போஸ்ட்வானா) தோற்கடித்து 7 புள்ளியுடன் வெண்கலம் பெற்றார்.

சென்னை கே.கே.நகர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ரத்தினகுமாரின் மகளான அஸ்வினிகா நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X