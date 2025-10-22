புரோ கபடி லீக்: அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் - தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

புரோ கபடி லீக்: அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் - தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் இன்று மோதல்
Image Courtesy: @ProKabaddi

தினத்தந்தி 22 Oct 2025 3:16 PM IST
12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.

புதுடெல்லி,

12 அணிகள் இடையிலான 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் கடைசி கட்ட லீக் ஆட்டங்கள் தற்போது நடந்து வருகிறது.

இதில் இன்று 3 லீக் ஆட்டங்கள் நடக்கின்றன. அதன்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் முதல் ஆட்டத்தில் அரியானா ஸ்டீலர்ஸ் - தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

தொடர்ந்து இரவு 8.30 மணிக்கு தொடங்கும் 2வது ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் - பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் மோத உள்ளன. இதையடுத்து இரவு 9.30 மணிக்கு தொடங்கும் 3வது ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி - பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிகள் மோத உள்ளன.

