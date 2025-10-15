புரோ கபடி லீக்: ஜெய்ப்பூரை வீழ்த்திய புனேரி பால்டன்
புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
புதுடெல்லி,
புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது டெல்லியில் லீக் ஆட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த தொடரில் இன்று 3 லீக் ஆட்டங்கள் நடக்கின்றன. அதன்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கிய முதல் ஆட்டத்தில் டைபிரேக்கர் முறையில் 45-45 (7-5) என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி பெங்கால் வாரியர்ஸ் வெற்றி பெற்றது.
இதையடுத்து இரவு 8.30 மணிக்கு தொடங்கிய 2வது ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் - புனேரி பால்டன் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே புனே அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
இறுதியில் இந்த மோதலில் 57-33 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஜெய்ப்பூரை வீழ்த்தி புனேரி பால்டன் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து இரவு 9.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வரும் 3வது ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் ஆடி வருகின்றன.