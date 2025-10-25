சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்கள்...உதயநிதி ஸ்டாலின் வாழ்த்து

தினத்தந்தி 25 Oct 2025 7:58 PM IST
தமிழக வீரர்கள் 10 பதக்கங்களை வென்று மீண்டும் வரலாறு படைத்துள்ளனர்.

சென்னை,

துணை முதல் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

ஆஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், தமிழகத்தின் பாரா பேட்மிண்டன் வீரர்கள் இந்தியாவுக்காக 6 தங்கம் உட்பட 10 பதக்கங்களை வென்று மீண்டும் வரலாறு படைத்துள்ளனர்.

எங்கள் பாரா நட்சத்திரங்கள் சிவராஜன், சாருமதி, சுதர்சன், ருத்திக், ஜெகதீஷ் மற்றும் தினேஷ் ஆகியோர் எங்களை மிகவும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர். SDAT ஆல் ஆதரிக்கப்பட்ட அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியின் மூலம் அவர்கள் நமது மாநிலத்திற்கும் தேசத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

அவர்களின் வெற்றி இன்னும் பல மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களை ஆர்வத்துடன் விளையாட்டுகளைத் தொடர ஊக்குவிக்கும். அவர்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன்.என தெரிவித்துள்ளார் .

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

