வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தை ஆய்வு செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரத்தை ஆய்வு செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
x
தினத்தந்தி 11 Oct 2025 3:53 PM IST
t-max-icont-min-icon

மாநில அளவிலானப் போட்டிகள் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை,

துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

முதல்-அமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2025-இன் மாநில அளவிலானப் போட்டிகள் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வீரர் - வீராங்கனையருக்கு வழங்கப்படும் உணவு வகைகளை இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தோம். உணவின் தரம் குறித்து வீரர்களிடம் கேட்டறிந்து, அவர்களுடன் அமர்ந்து சாப்பிட்டு மகிழ்ந்தோம்.

களம்_நமதே என்று பதக்கங்களைக் குவித்து, தேசிய - சர்வதேச அளவிலும் சாதிக்க நம் வீரர் - வீராங்கனையரை வாழ்த்தினோம். என தெரிவித்துள்ளார் .

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X