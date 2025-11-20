மகளிர் உலகக்கோப்பை கபடி: நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி ஹாட்ரிக் வெற்றி

மகளிர் உலகக்கோப்பை கபடி: நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி ஹாட்ரிக் வெற்றி
image courtesy:twitter/@ProKabaddi

தினத்தந்தி 20 Nov 2025 6:37 PM IST
இந்திய அணி தனது 3-வது ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியுடன் மோதியது.

டாக்கா,

டாக்காவில் நடந்து வரும் மகளிர் உலகக்கோப்பை கபடியில் நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி தனது முதல் 2 ஆட்டங்களில் முறையே உகாண்டா மற்றும் வங்காளதேசத்துக்கு எதிராக வெற்றி கண்டிருந்தது.

இதனையடுத்து இந்தியா தனது 3-வது ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியுடன் இன்று மோதியது. இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணி 63 -22 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஜெர்மனியை பந்தாடி ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி ஏ பிரிவில் முதலிடத்தில் தொடருகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

