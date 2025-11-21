மகளிர் உலகக்கோப்பை கபடி: இந்திய அணி அபாரம்.. தொடர்ந்து 4-வது வெற்றி
இந்திய அணி தனது 4-வது ஆட்டத்தில் உகாண்டாவுடன் இன்று மோதியது.
டாக்கா,
டாக்காவில் நடந்து வரும் மகளிர் உலகக்கோப்பை கபடியில் நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி தனது முதல் 3 ஆட்டங்களில் முறையே தாய்லாந்து, வங்காளதேசம் மற்றும் ஜெர்மணி அணிகளை வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் வெற்றி கண்டிருந்தது. அத்துடன் அரையிறுதிக்கும் தகுதி பெற்றது.
இதனையடுத்து இந்தியா தனது 4-வது மற்றும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் உகாண்டா அணியுடன் இன்று மோதியது. இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணி 51-16 என்ற புள்ளி கணக்கில் உகாண்டாவை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 4-வது வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
Related Tags :
Next Story