உலகக் கோப்பை செஸ்: 3வது சுற்றில் குகேஷ் 'டிரா'
இந்தியாவின் குகேஷ், ஜெர்மனியின் பிரடெரிக் ஸ்வனேவுடன் மோதினார்.
கோவா,
உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஒவ்வொரு சுற்றும் 2 ஆட்டங்களை கொண்டது. 3-வது சுற்றின் முதலாவது ஆட்டம் ஒன்றில் உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் குகேஷ், ஜெர்மனியின் பிரடெரிக் ஸ்வனேவுடன் மோதினார்.
இந்த ஆட்டம் 34-வது நகர்த்தலில் டிரா ஆனது. இன்று 2-வது ஆட்டத்தில் இவர்கள் மீண்டும் மோதுகிறார்கள். மற்றொரு இந்திய வீரர் பிரணவ் 3-வது சுற்றின் முதலாவது ஆட்டத்தில் ஸ்டிரேமாவியசை (லிதுவேனியா) தோற்கடித்தார். அவருடன் இன்றைய ஆட்டத்தில் பிரணவ் ‘டிரா’ செய்தாலே 4-வது சுற்றை எட்டி விடலாம். இதே போல் அர்ஜூன் எரிகைசி (இந்தியா) உஸ்பெகிஸ்தானின் வோகிடோவை வீழ்த்தி 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறார்.
