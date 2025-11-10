உலகக் கோப்பை செஸ்: இந்திய வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி

உலகக் கோப்பை செஸ்: இந்திய வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி
தினத்தந்தி 10 Nov 2025 12:58 AM IST
இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் விதித், சாம் ஷங்லாண்டை (அமெரிக்கா) சந்தித்தார்.

கோவா,

பிடே’ உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் விதித் குஜராதி 3-வது சுற்றில், சாம் ஷங்லாண்டை (அமெரிக்கா) சந்தித்தார். முதல் இரு ஆட்டங்கள் சமன் ஆன நிலையில் ஆட்டம் டைபிரேக்கருக்கு சென்றது.

இதில் குஜராதி 2½-3½ என்ற புள்ளி கணக்கில் அதிர்ச்சிகரமாக தோற்று வெளியேறினார். மற்றொரு இந்திய வீரர் எஸ்.எல்.நாராயணன், சீனாவின் யாங்யி யுவுடன் தோற்று நடையை கட்டினார். கார்த்திக் வெங்கட்ராமன், ருமேனியாவின் போக்டான் டேனியலை வீழ்த்தி 4-வது சுற்றை எட்டினார். பிரக்ஞானந்தா, அர்ஜூன் எரிகைசி, ஹரிகிருஷ்ணன், பிரணவ் ஆகிய இந்தியர்களும் 3-வது தடையை வெற்றிகரமாக கடந்தனர்.

